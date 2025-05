Capaci, il Tar annulla il nuovo piano regolatore

La decisione

I giudici della quarta sezione del Tar di Palermo, presidente Stefano Tenca, hanno annullato la delibera del consiglio comunale che aveva approvato il piano regolatore di Capaci (Palermo). A presentare il ricorso Stefano Sciara, assistito dall’avvocato Pasquale Foti. Un ricorso contro il Comune di Capaci, e gli assessorati regionali ai Beni Culturali e al Territorio Ambiente.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso e annullato la delibera del 22 marzo con la quale era stato adottato il Prg e diversi atti propedeutici. Sciara è proprietario di un terreno in contrada Fondo Pozzo o Torre Puccio dove c’è un pozzo e un fabbricato rurale che si trovava in parte in zona C3 villeggiatura e in parte E verde agricolo. Con un colpo di penna il terreno era diventato tutto agricolo.

