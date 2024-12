“Caporalato non si applica ai docenti”, annullato arresto nel Palermitano

Giustizia

Il reato di caporalato non può essere applicato per una professione intellettuale, come quella dell’insegnante. Lo hanno stabilito i giudici di Cassazione che hanno annullato senza rinvio l’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari applicata lo scorso aprile a Patrizia Ficicchia, 60 anni, presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale «La Rocca di Cefalù» che gestisce gli istituti superiori paritari Scicolone di Cefalù e Ariosto di Termini Imerese (Palermo). Annullata invece con rinvio la parte dell’ordinanza in cui viene contestata l’estorsione aggravata nei confronti dei dipendenti. In questo caso dovrà essere rivalutata dai giudici.