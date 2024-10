Carabinieri tentano di sedare una lite alla Zisa ma hanno la peggio e finiscono in ospedale

Palermo

La lite tra due conviventi. E' stato l'uomo ad aggredire i militari

Due carabinieri sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia che erano intervenuti per sedare una lite tra due conviventi alla Zisa a Palermo. Militari del radiomobile sono stati inviati sul posto dopo una segnalazione al 112. Quando sono arrivati l’uomo non era in casa. Tornato poco dopo, in stato di ebbrezza, si è scagliato contro i carabinieri. Si è reso necessario l’invio di rinforzi per bloccarlo e a farlo salire in auto.I due feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Ingrassia per contusioni varie e una frattura. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

