“Caro taxi” a Palermo: 40 euro dal Foro Italico a Mondello. La protesta di una turista

Il caso

Un prezzo ritenuto esoso per una tratta di circa 18 chilometri

Un turista in visita a Palermo segnala di avere pagato 40 euro a un tassista per raggiungere Mondello dal Foro italico, un prezzo ritenuto esoso per una tratta di circa 18 chilometri. «Quello che non comprendono questi tassisti che ormai tante persone viaggiano e i prezzi dei taxi a Palermo sono eccessivi rispetto a quanto avviene in altre città, dove c’è molta concorrenza tra Uber, Bolt che garantiscono collegamenti a prezzi molto più bassi – dice il turista – Mi ha molto stupito questa richiesta anche perché qualcuno ha detto che il collegamento è a tassametro mentre altri che la tariffa è fissa. Ma come si fa a chiedere 40 euro, quando per l’aeroporto che è più distante me ne hanno chiesti 50?».