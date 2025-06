Carrozze a Palermo, Tamajo convoca un tavolo tecnico

norme sui vetturini

L'assessore regionale: "Tuteliamo chi ha una licenza"

L’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha convocato un tavolo tecnico per giovedì 20 giugno alle ore 14:00, presso la sede regionale in via degli Emiri 45, a Palermo, per affrontare la questione legata al servizio di trasporto passeggeri a trazione animale, ovvero le carrozze con cavalli ancora attive in città. Al centro della discussione la necessità di trovare un equilibrio tra il superamento delle carrozze trainate dai cavalli e la tutela degli operatori muniti di regolare licenza. “È chiaro che esiste un problema da non sottovalutare – ha dichiarato l’assessore Tamajo – che riguarda la salvaguardia e il rispetto dei cavalli. Ma è anche giusto dare un futuro, o comunque una soluzione definitiva, a chi oggi svolge questa attività con regolare licenza. Serve buon senso e una visione equilibrata”.