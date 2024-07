Carte false per il reddito di cittadinanza. Arrestati due operatori Caf, denunce per 341 “furbetti”

Monreale

A Monreale i due operatori del Centro assistenza fiscale si facevano pagare 200 euro per falsificare le pratiche. Denunciati i percettori senza requisiti

Avevano creato documentazione falsa per un esercito di 341 “furbetti” del reddito di cittadinanza. Adesso, a tre anni dall’avvio delle indagini dei carabinieri, arrivano gli arresti domiciliari per Antonino Giannetto 50 anni, titolare del Caf Circolo Fenapi fiscalità a previdenza di via Nicolosi 2 a Monreale e Laura Tusa 49 anni collaboratrice del centro assistenza fiscale. Le misure cautelari sono state disposte dal tribunale del riesame di Palermo e confermate dalla cassazione. I giudici hanno disposto anche il sequestro del Caf di Monreale. Individuati e denunciati anche i 341 percettori del reddito di cittadinanza che si sono avvalsi del Caf pur non avendo i requisiti previsti dalla legge: hanno indebitamente ricevuto circa 2 milioni e 400 mila euro.

200 euro per pratica e minacce per avere i soldi