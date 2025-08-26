Cavi dell’illuminazione pubblica rubati a Palermo, Guaresi: «Pericoli per i residenti»

Città

L'allarme lanciato dal presidente della Commissione speciale legalità della seconda Circoscrizione

«Nella notte, sono stati rubati i cavi dell’illuminazione pubblica, lasciando inoltre tombini e cavi scoperti, con grave pericolo per i residenti. Ho già allertato i tecnici di Amg, che stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area. Resta da capire l’entità del danno che, purtroppo, potrebbe lasciare le strade al buio nei prossimi giorni. Condanno con forza questi gesti ignobili e auspico che le autorità competenti possano arrestare al più presto questi criminali, che continuano a colpire il nostro territorio». Lo dice il presidente della Commissione speciale legalità della seconda Circoscrizione, Giuseppe Guaresi.

