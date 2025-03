Chiesto l’arresto per un chirurgo vascolare, un chirurgo e un imprenditore: svolta nell’inchiesta sulla Sanità a Palermo

il caso

La Procura ha trasmesso le carte al gip che ora dovrà procedere all'interrogatorio preventivo

La procura di Palermo ha chiesto l’arresto per un chirurgo vascolare dell’ospedale Civico e un cardiologo ed emodinamista di Villa Sofia-Cervello di Palermo, un funzionario del Civico e un imprenditore palermitano che si occupa di forniture sanitarie.

La decisione spetta al gip che ha già fissato gli interrogatori preventivi introdotti dalla recente riforma della giustizia. Solo dopo avere ascoltato medici, funzionari e imprenditori deciderà sulla richiesta della Procura. Lo scrive il sito Live Sicilia.