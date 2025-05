Chiudono per ristrutturazione Poste a Corleone: ufficio nel camper solleva la protesta

Nel Palermitano

La Camera del Lavoro della cittadina assieme all’Slc Cgil Palermo e allo Spi Cgil Palermo denunciano il «gravissimo disservizio» e chiedono l’attivazione di un tavolo

La chiusura per ristrutturazione della sede centrale delle Poste di Corleone, in via S. Martino, sta creando gravi disagi alla popolazione. Il servizio al momento è stato trasferito in via Scarlatti, in un piccolo camper, con un solo sportello per il pubblico. In una lettera inviata al prefetto Massimo Mariani, a Poste Italiane e al sindaco di Corleone Walter Rà, la Camera del Lavoro di Corleone assieme all’Slc Cgil Palermo e allo Spi Cgil Palermo denunciano il «gravissimo disservizio» e chiedono l’attivazione di un tavolo.

«Si comprenderà come questa scelta, oltre a creare un grave disagio ai lavoratori di quell’ufficio, a causa degli spazi angusti dove si alternano gli impiegati sottoposti a un durissimo stress lavorativo – scrivono nella lettera Caterina Pollichino, responsabile della Camera del Lavoro «Placido Rizzotto» di Corleone, il segretario generale Slc Cgil Palermo Fabio Maggio e il segretario generale Spi Cgil Palermo Salvatore Ceraulo – crea disagio ai cittadini e in particolare ai pensionati. I lavori di ristrutturazione, come da informazione della ditta appaltatrice, dovrebbero durare fino al 3 luglio. Ma il forte sospetto è che si protrarranno più a lungo».