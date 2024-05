«Ciao Giuseppe, ciao», a San Cipirello il primo funerale delle vittime della strage di Casteldaccia

L'incidente

Le esequie celebrate dall'arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi

«Ciao Giuseppe, ciao». Un urlo ha squarciato il silenzio fuori dalla chiesa madre di San Cipirello dove sono stati celebrati i funerali di Giuseppe Miraglia, uno dei cinque operai morti a Casteldaccia impegnati nei lavori alla rete fognaria.

In coincidenza con i funerali, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. L’urlo è stato seguito da un lungo applauso mentre amici e parenti portavano fuori dalla chiesa il feretro. Le esequie sono state celebrate dall’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi, insieme a don Giuseppe Billeci e don Antonio Caruso.