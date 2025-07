Cioccolateria Lorenzo a Palermo, dopo l’aggressione di ieri solidarietà anche da Cisl

Il messaggio

«La situazione è ormai fuori controllo. Noi non ci stiamo, bisogna reagire subito» scrive il sindacato

Esprimiamo la nostra vicinanza ai dipendenti del locale del centro storico, che hanno vissuto momenti di ansia e angoscia per l’ennesimo episodio di aggressione, la violenza dilagante non fa che aumentare la preoccupazione dei palermitani onesti che non tollerano che il degrado sociale, la mancanza di rispetto delle regole del vivere civile, siano predominanti. La situazione è ormai fuori controllo. Noi non ci stiamo, bisogna reagire subito». Lo dicono la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami e il segretario generale Fisascat Cisl Palermo Trapani Stefano Spitalieri, esprimendo la solidarietà del sindacato nei confronti dei dipendenti della Cioccolateria Lorenzo nel cuore del centro storico di Palermo.