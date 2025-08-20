Cocaina in casa, arrestato un uomo a San Giuseppe Jato

Cronaca

Nel corso di perquisizioni sono state trovate in casa 133 dosi di cocaina, e 4.400 euro in contanti.

I carabinieri delle stazioni di San Cipirello e San Giuseppe Jato, con i militari del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno arrestato un uomo di 27 anni, originario degli Stati Uniti e residente a San Giuseppe Jato accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso di perquisizioni sono state trovate in casa 133 dosi di cocaina, e 4.400 euro in contanti. Determinante l’intervento dei cani antidroga Ron e Vera che, grazie al loro infallibile fiuto, hanno individuato la droga nascosta in diversi punti dell’abitazione. Ron ha scoperto parte della droga sotto una vecchia cisterna d’acqua e alcuni mattoni. Il gip ha convalidato l’arresto, applicando all’indagato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA