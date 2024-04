il caso

Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire l'accaduto

Un uomo di 51 anni è stato colpito in testa da un petardo nelle Petralie. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale al Civico in elisoccorso. Ha un grave trauma cranico. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto successo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA