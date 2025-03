Con la moto contro un muretto, un morto a Isola delle Femmine

L'incidente

La vittima aveva 43 anni ed era di Carini. Accertamenti per verificare se indossasse il casco

Girolamo Savasta 43enne di Carini, è morto in un incidente stradale sul lungomare di Isola delle Femmine nel palermitano. A bordo di una moto Kawasaki la scorsa notte è finito contro un muretto. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I sanitari del 118 hanno soccorso il motociclista, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo, che ha riportato ferite molto gravi alla testa, non c’è stato nulla da fare. I militari stanno verificando se indossasse o meno il casco.

