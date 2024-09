Controlli psicoattitudinali per gli agenti di polizia municipale che utilizzano le armi a Palermo

La decisione

Il Consiglio comunale approva nella notte la delibera senza voti contrari (solo un’astensione) e si fa portatore, attraverso un ordine del giorno, di un’indicazione anche per il governo nazionale

Restano i controlli psicoattitudinali per gli agenti di polizia urbana che utilizzano le armi a Palermo. Verranno effettuati con cadenza triennale (e non più annuale come finora era previsto). Il Consiglio comunale approva nella notte la delibera senza voti contrari (solo un’astensione) e si fa portatore, attraverso un ordine del giorno, di un’indicazione anche per il governo nazionale. Modificata la proposta originaria, presentata dall’assessore Dario Falzone di Fratelli d’Italia, supportato dal comandante del Corpo di Polizia municipale Angelo Colucciello, che non prevedeva i controlli sul personale.Soddisfatte le opposizioni che avevano paralizzato la discussione. Sul banco del presidente Giulio Tantillo erano arrivati 52 subemendamenti. Il Consiglio certifica di avere il diritto di predisporre una verifica sull’idoneità psicofisica degli agenti di polizia municipale che hanno in uso le armi. «In questo dibattito abbiamo appreso che in passato la verifica non è stata fatta e abbiamo riconosciuto che sull’uso delle armi è necessario il controllo da parte di esperti in grado di valutare lo stato di salute dei vigili», ha detto Mariangela Di Gangi del Partito democratico.