Coperte ai carcerati «ma solo in primavera»: il Codacons interpella il garante

La polemica

L'associazione consumatori interviene sull'iniziativa che ha visto la consegna di 2.500 coperte, al carcere "Pagliarelli" di Palermo

È arrivata la primavera, ma solo oggi apprendiamo che la Regione Siciliana ha provveduto ad acquistare 2.500 coperte da destinare ai detenuti delle carceri dell’isola. Una notizia che, alla luce delle rigide temperature affrontate nei mesi scorsi, solleva interrogativi gravissimi su quanto accaduto all’interno degli istituti penitenziari e lascia sgomenti. Lo afferma il Codacons.

Il Codacons chiede al Garante dei detenuti della Regione Siciliana di riferire pubblicamente, e senza indugio, quali siano state le reali condizioni termiche vissute dai detenuti durante l’intero periodo invernale, come sia stata gestita l’emergenza freddo, quante segnalazioni sono state raccolte, quali interventi sono stati messi in atto e, soprattutto, perché si interviene solo ora, quando l’emergenza delle temperature ormai è stata superata.

Lasciare intere strutture carcerarie al gelo, senza un piano tempestivo e dignitoso di risposta, rappresenta una lesione dei diritti umani e una potenziale responsabilità istituzionale che il Codacons non intende ignorare. I detenuti sono uomini e donne, e la loro condizione – seppur limitata nella libertà – non può essere disumanizzata né ignorata per mesi.