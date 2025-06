Corruzione, il sindaco Lagalla auspica passo indietro di Marcella Cannariato

L'inchiesta

Il primo cittadino di Palermo e presidente della Fondazione Teatro Massimo ha scritto al sindacato Libersind che aveva espresso chiarimenti sulla posizione della consigliera di indirizzo della stessa Fondazione

“Con riferimento alle contestazioni che vengono addebitate alla dottoressa Cannariato per ragioni non collegate al suo attuale incarico presso la Fondazione Teatro Massimo, si auspica che la stessa possa al più presto chiarire la propria posizione, rimanendo affidata alla sua esclusiva sensibilità ogni ulteriore valutazione a tutela della persona e delle sue pubbliche funzioni di rappresentanza”. A scriverlo è il sindaco di Palermo e presidente della Fondazione Teatro Massimo, Roberto Lagalla, in una lettera inviata al sindacato Libersind, che nei giorni scorsi aveva espresso preoccupazione dopo la recente inchiesta per corruzione della Procura di Palermo che coinvolge, oltre al presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, anche la consigliera di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo, Marcella Cannariato.

Uno dei finanziamenti finiti sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori della Guardia di finanza, infatti, riguarderebbe proprio il concerto di beneficenza “Magico Natale”, svoltosi il 21 dicembre scorso al Teatro Massimo di Palermo, quando Cannariato era già in carica. Il Libersind, pur rimanendo fiducioso che “l’inchiesta si risolva serenamente per la nostra consigliera e per tutto il teatro”, aveva, però, chiesto a Lagalla di “attuare tutte le possibili interlocuzioni politiche a tutela della Fondazione”. La risposta del presidente della Fondazione, inviata oltre che al sindacato, anche al Consiglio di indirizzo della Fondazione, al Collegio dei revisori e al sovrintendente, Marco Betta, sottolinea come “risulta depositato agli atti apposito contratto con il quale, a fronte di regolare pagamento per i servizi resi, la Fondazione Dragotto ha potuto fruire della sala e delle strutture tecniche necessarie allo svolgimento dello spettacolo”, mentre le prestazioni artistiche delle formazioni giovanili del teatro “sono state offerte a titolo gratuito”.