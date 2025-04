Crac Grande Migliore, condannati in Tribunale a due anni e 8 mesi i tre fratelli

la sentenza

E per 10 anni non potranno esercitare impresa

Il giudice Paolo Magro del tribunale di Palermo ha condannato, in abbreviato, Giovanni Carlo Migliore, Beppe Migliore e Mario Migliore a due anni e 8 mesi di reclusione ciascuno per l’accusa di bancarotta fraudolenta.

Gli imprenditori avevano una serie di ipermercati per la vendita di elettrodomestici, piante e attrezzi per giardinaggio, luci e impianti elettrici, il più noto denominato Grande Migliore, punti di riferimento per anni per i palermitani.

I tre sono stati condannati per una parte di un capo di imputazione, per la distrazione di somme dalla cassa e per la sopravalutazione di un parcheggio in costruzione che doveva essere affidato in house. Per il resto sono stati assolti.

Il giudice ha disposto che i tre imprenditori siano «inabilitati – si legge nel dispositivo – all’esercizio di una impresa commerciale e incapaci a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 10 anni».