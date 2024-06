Crisi idrica, a Petralia soprana acqua garantita agli allevatori

Amministrazioni

Identificati dei punti di approvvigionamento di acqua non potabile da destinare alla categoria

Garantita l’acqua agli allevatori di Petralia Soprana, nel Palermitano. L’amministrazione comunale guidata da Pietro Macaluso, di concerto con l’Ufficio tecnico comunale, ha identificato dei punti di approvvigionamento di acqua non potabile da destinare agli allevatori. “Basta chiamare l’ufficio tecnico – spiega il sindaco – per avere le informazioni precise dove potere attingere acqua da destinare agli animali”.Nei giorni scorsi il sindaco Macaluso ha emesso varie ordinanze e pubblicato continue raccomandazioni riguardo al divieto assoluto di utilizzo dell’acqua potabile per uso diverso da quello domestico, oltre a provvedere la chiusura dell’acqua potabile in tutte le fontane e abbeveratoi. “Siamo a fianco degli agricoltori e allevatori – afferma il primo cittadino – che vanno sostenuti in questo momento di crisi. Siamo ogni giorno alla ricerca di soluzioni per garantire a tutti un bene indispensabile come l’acqua. Certamente vigileremo sull’utilizzo parsimonioso di quest’ultimo e sanzioneremo chi lo spreca”.

