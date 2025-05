Crollo parziale di un costone tra l’Addaura e Montepellegrino

Dissesto

La zona non è abitata e quindi non sono state coinvolte le abitazioni

E’ crollata parte del costone roccioso nella zona dell’Addaura da Montepellegrino a Palermo. La zona non è abitata e quindi non sono state coinvolte le abitazioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco e l’area è stata transennata. Stanno intervenendo i tecnici comunali per verificare le condizioni della parete e stabilire se qualche abitazione vicino sia a rischio.

