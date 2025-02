Danilo Dolci e il suo “sciopero alla rovescia” del 2 febbraio 1956. Domani il ricordo

L'appuntamento

Appuntamento alle 16 domani a Partinico nella ex via vecchia di Valguarnera, oggi via Sciopero alla Rovescia,

Domani a Partinico nel Palermitano si terrà un’iniziativa per celebrare lo “sciopero alla rovescia” e il centenario dalla nascita di Danilo Dolci che nacque a Sesana, (all’epoca in provincia di Trieste, oggi territorio sloveno), il 28 giugno 1924. L’evento, promosso dalla Camera del Lavoro, da Nikon, da Anpi, col patrocinio del comune di Partinico, sarà articolato in due momenti. Alle 16 sarà ricordato il famoso sciopero alla rovescia, che ebbe luogo il 2 febbraio del 1956. Sul posto, l’ex via vecchia di Valguarnera, oggi via Sciopero alla Rovescia, interverranno il segretario della Camera del Lavoro di Partinico Gaetano La Corte, il responsabile dipartimento Archivio e memoria storica Cgil Palermo Dino Paternostro e il segretario generale della Cgil Palermo Mario Ridulfo.