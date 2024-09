Danneggiata la statua dedicata alle vittime di Capaci e via d’Amelio: a Caltavuturo caccia ai vandali

il caso

L'indagine dei carabinieri dopo la denuncia dell'Amministrazione comunale

Danneggiata a Caltavuturo, in via Giovanni Falcone, la statua realizzata da Letizia Li Puma, dedicata alle vittime delle stragi di mafia di Capaci e di via D’Amelio. La denuncia è stata presentata dall’amministrazione comunale. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

«Purtroppo è l’azione giovani vandali che passano le loro giornate danneggiando la cosa pubblica. E’ successo anche nel parco giochi del Comune e adesso è toccato alla statua realizzata per ricordare le vittime della mafia. Il Comune farà di tutto per restaurare la statua. Abbiamo presentato denuncia ai carabinieri contro questo gesto inqualificabile», dice il sindaco di Caltavuturo Salvatore Di Carlo.«Spero che presto venga ripristinata l’integrità della scultura – aggiunge il consigliere comunale ed ex sindaco Domenico Giannopolo – Il messaggio che deve passare è quello dell’antimafia e dei suoi simboli e non quello del vandalismo demolitorio».

