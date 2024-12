“Danno panettoni ai senza tetto ma li lasciano al freddo”. A Palermo la critica dell’opposizione

Palazzo delle Aquile

I consiglieri di M5s, Avs, Pd e gruppo misto attaccano il Comune

«L’amministrazione Lagalla ha scelto di distribuire panettoni come gesto simbolico verso i bisognosi, ma si è clamorosamente dimenticata di affrontare un problema ben più urgente: l’emergenza freddo. Nonostante le recenti condizioni meteo avverse, non è stato predisposto alcun piano straordinario per garantire assistenza alle persone senza dimora, lasciandole abbandonate a loro stesse». Lo dicono i consiglieri del Partito democratico, Movimento 5 stelle, Avs, Oso e Gruppo misto al Comune di Palermo.