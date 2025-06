Denaro della Regione dirottati sui dell’avvocato per comprarsi una casa Ustica

il caso

La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a otto anni per Francesco Menallo

La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 8 anni dell’avvocato Francesco Menallo. Il legale, da presidente del consiglio di amministrazione della fondazione Cas (Centro assistenza sociale), che operava nel settore della formazione professionale, secondo l’accusa, tra il 2017 ed il 2019, si sarebbe appropriato, trasferendoli su conti correnti personali o su conti di altre fondazioni che facevano a lui capo, di parte dei fondi ricevuti dalla Regione.