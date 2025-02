Detenuta muore al Pagliarelli di Palermo: Ilaria Cucchi presenta interrogazione

Penitenziaria

Patricia Nike era stata trasferita per sovraffollamento dal carcere di Roma. Pare fosse affetta da gravi patologie

«E’ stata presentata, oggi, una interrogazione scritta da parte di Ilaria Cucchi, ai ministri della Giustizia e della Sanità sulla morte della detenuta Patricia Nike, trasferita per sovraffollamento dal carcere di Roma di Rebibbia a quello di Palermo Pagliarelli, dove è arrivata il giorno 8 gennaio in autombulanza e dove è stata trovata morta 4 giorni dopo». Lo rende noto il garante dei detenuti di Palermo Pino Apprendi.«La detenuta pare fosse affetta da gravi patologie e in una nota la direzione di Rebibbia afferma che al momento della partenza fosse in condizioni di affrontare il lungo viaggio – continua Apprendi – Ilaria Cucchi nella interrogazione chiede ai ministri cosa intendono fare per accertare quali fossero le condizioni di salute della detenuta prima della partenza e chiede anche, fra le altre cose se è stata effettuata l’autopsia e se ha avuto degna sepoltura».

