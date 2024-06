Detenuto lancia una bomboletta molotov contro un poliziotto: tensione all’Ucciardone

Palermo

La denuncia della Uilpa Polizia Penitenziaria

Un detenuto italiano in isolamento disciplinare, rinchiuso alla nona sezione del carcere dell’Ucciardone di Palermo, ha usato una bomboletta di gas come molotov, gettandola contro un poliziotto. E’ accaduto ieri sera.

Si è innescato un principio di incendio nella cella che ha indotto gli agenti a evacuare il locale. Lo rende noto il segretario regionale della Uilpa, Polizia Penitenziaria, Gioacchino Veneziano.