Dirigente del Civico “bacchetta” abiti succinti e scollature in ufficio: vertici dell’ospedale si dissociano

Richiami e smentite

Vincenzo Spera, che dirige il comparto amministrativo, aveva diramato una nota che richiamava al decoro da adottare sul posto di lavoro

«Niente scollature e abiti succinti» si leggeva nella nota diramata al personale amministrativo dell’ospedale Civico di Palermo dal dirigente del comparto Vincenzo Spera, che sarebbe stato sollecitato da numerose segnalazioni. Ma l’iniziativa non è stata concordata con i vertici dell’azienda sanitaria, tanto che a stretto giro di posta è arrivata la revoca della direzione generale.

Spera aveva messo nero su bianco che «non sono appropriati abiti succinti o eccessivamente informali», segnalando l’inopportunità di portare scollature marcate, esibire «spalle scoperte, abiti trasparenti o abbigliamento che possa risultare inadeguato al decoro dell’ufficio». Suggerendo di «mantenere un comportamento rispettoso delle regole di correttezza e immagine dell’amministrazione anche attraverso una scelta di abbigliamento sobria adeguata al contesto lavorativo».