Disabili a scuola, Cisl denuncia un regime di «perenne precariato»

Istruzione

A Palermo il 55% dei posti di sostegno è occupato da personale a termine

«Il sistema scolastico continua a non essere in grado di rispondere alle esigenze degli studenti con disabilità, costretti a cambiare di anno in anno docente specializzato e nemmeno a quelle dei docenti specializzati che, da anni ormai, erogano il loro prezioso servizio in un regime di perenne precariato. Apprendiamo infatti che la situazione è particolarmente critica a Palermo, dove il 55% dei 7.611 posti di sostegno è occupato da personale precario». Ad affermarlo, ponendo una riflessione critica sul funzionamento del sistema scolastico italiano e in particolare su quanto accade nel territorio palermitano, a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico, sono Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Vito Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani.