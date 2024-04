Domenica delle Palme, l’appello di Lorefice: «Comunità cristiane siano più accoglienti»

Chiesa

L'arcivescovo di Palermo lo ha detto nel corso della sua omelia

«Nella Casa comune e nelle nostre città segnate dalle nuove povertà, dalla violenza di strada, dall’inumanità, dalla paura per il rischio di una guerra totale, nutrite dall’amore di Cristo che contempleremo in questi giorni, le fraternità discepolari siano tende di comunione, di pace, di accoglienza, di perdono, di speranza e di vita nuova». Lo ha detto oggi, nell’omelia in cattedrale, l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice che ha celebrato messa nella domenica delle Palme. «Le nostre comunità cristiane possano sempre più essere segno della compassione salvifica di Dio in atto nel travaglio del mondo» ha auspicato l’arcivescovo.