Dopo anni la Corte europea restituisce i beni ad un rapinatore: provvedimento scaturito in ritardo

la decisione

Era la mente di una banda del buco tra Palermo e Agrigento

I giudici della Corte europea dei Diritti dell’uomo ha annullato la confisca dei beni, decisa in tre gradi di giudizio in Italia, nei confronti di Giuseppe Isaia, della moglie e del figlio. Isaia ha diverse condanne per estorsione, furti e rapine. I beni, ora, dovranno essergli restituiti.

Per riavere gli immobili tra Altavilla e Trabia, un’auto e rapporti finanziari che gli erano stati tolti l’uomo con la moglie e il figlio, difesi dall’avvocato Antonio Turrisi, si sono rivolti alla corte di Strasburgo. Il valore dei beni ammonta a 600 mila euro.