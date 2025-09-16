Droga a Palermo, i nomi degli arrestati nell’operazione nel quartiere “Falsomiele”

Custodia cautelare per 7

A eseguirli i carabinieri del comando provinciale

Per l’operazione antidroga nel quartiere “Falsomiele” è stata eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Palermo sono stati resi noti i nomi dei soggetti per i quali il gip di Palermo Filippo Serio ha disposto la custodia cautelare in carcere: Giuseppe Caruso, 37 anni, detto «U panellaru», Sergio Sangiorgio, 40 anni, detto «U Nanetto», Davide Sangiorgio, 38 anni, detto «U Paperino» ,Antonino La Mattina, di 35, Emanuele Lo Nardo, di 32 anni, detto «Pizzetta», Giuseppe Lo Muto, 32 anni, e Roberto Gritto, 31 anni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA