E’ morto dopo tre settimane di agonia l’operaio trapanese caduto da un’impalcatura al secondo piano

la tragedia

Aveva 63 anni, l'incidente sul lavoro lo scorso 30 giugno

E’ morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era ricoverato in coma, Antonino Bianco, 63 anni, muratore originario di Calatafimi che lo scorso 30 giugno era precipitato da una impalcatura al secondo piano di un edificio in ristrutturazione nel centro storico di Trapani.

A darne notizia è stata l’avvocato Ornella Cialona, del foro di Marsala, incaricata dalla famiglia dell’operaio di fornire la necessaria assistenza legale. Dopo la caduta, Bianco era stato soccorso dai sanitari di un’ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Erice, ma le sue condizioni ne resero necessario il trasferimento d’urgenza in elisoccorso al trauma center di Villa Sofia, a Palermo, dove fu messo in coma farmacologico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA