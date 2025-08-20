E’ morto Francesco Musotto, fu presidente della provincia di Palermo e anche deputato all’Ars ed europarlamentare di Forza Italia

il lutto

Aveva 78 anni

Lutto nel mondo politico siciliano. E’ morto a Palermo Francesco Musotto, 78 anni. Ex europarlamentare di Forza Italia, deputato all’Assemblea regionale siciliana, era stato a lungo anche presidente della Provincia di Palermo, eletto nel 1994 e poi nuovamente nel 1998, 2003 e fino al 2008.

A ricordare il suo impegno “instancabile” alla guida dell’Ente è oggi il sindaco della città metropolitana di Palermo, Roberto Lagalla, che esprime “a nome personale e a titolo dell’intera comunità palermitana il mio più profondo cordoglio”. A capo della Provincia di Palermo Musotto aveva affrontato, sottolinea Lagalla, “sfide complesse, dall’emergenza rifiuti alle questioni infrastrutturali, con passione, dedizione e un forte senso delle istituzioni. La sua azione come presidente della Provincia è stata caratterizzata da una visione pragmatica e da una lealtà verso il territorio che lo renderanno indelebili nel cuore di chi ha avuto occasione di collaborare con lui”.

“A livello personale – prosegue Lagalla -, ho sempre avuto con Francesco un rapporto di stima oltre che di amicizia, fondato su un comune desiderio di contribuire al bene della nostra città e della Sicilia. Ricordo con affetto i momenti di confronto civile e sincero che abbiamo condiviso, nel rispetto reciproco e nella passione per il servizio pubblico. La sua memoria rimarrà viva nella nostra comunità, anche attraverso gli insegnamenti del suo impegno civico e della sua dedizione alla politica come vocazione al servizio dei cittadini. In questo doloroso momento, desidero porgere le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta l’amministrazione comunale alla famiglia, agli amici e a quanti lo hanno conosciuto e stimato”, conclude Lagalla.