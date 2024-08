Educazione alla teatralità, riconoscimento per “Sicilia in LipDub” dell’istituto Landolina di Misilmeri

Enna

I protagonisti cantano in playback sulle note di una canzone prescelta

Il progetto di rete “Sicilia in LipDub” affidato al Secondo Circolo Didattico Vincenzo Landolina di Misilmeri che è scuola polo di venti istituzioni scolastiche dell’Isola ha ricevuto un riconoscimento speciale all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia per le attività di educazione alla teatralità promosse nelle scuole. La consegna del riconoscimento avverrà a Leonforte il 31 agosto, alle 20.30, nell’arena spettacoli allestita nel piazzale dell’Immacolata vicino a Palazzo Branciforti. La cerimonia si svolgerà nella serata conclusiva del Premio Città di Leonforte 2024 – concorso nazionale di narrativa, poesia e teatro giunto quest’anno alla 41esima edizione e che vuole promuovere il teatro e la valorizzazione di operatori attivi su tutto il territorio regionale.