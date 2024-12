Era un autista del 118, ma si finse avvocato promettendo un lavoro: domiciliari revocati

Bagheria

Tribunale del riesame dispone per lui l’obbligo di firma

Il tribunale del riesame ha revocato gli arresti domiciliari a Dario Migliorisi, 50 anni, l’autista del 118, accusato di aver truffato una donna che avrebbe pagato oltre mille euro per essere assunta come centralinista in una clinica privata. I giudici hanno accolto l’istanza di scarcerazione presentata dal suo legale, l’avvocato Salvo Priola, e hanno disposto per lui l’obbligo di firma.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe preso contatti con una donna e si sarebbe spacciato per avvocato, proponendosi di farla assumere in una clinica. Per completare la pratica le avrebbe chiesto alcuni documenti e 1.180 per una polizza assicurativa. La vittima avrebbe raccontato quanto stava accadendo alla polizia e gli agenti sono intervenuti dopo la consegna dei soldi, avvenuta in un bar di Bagheria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA