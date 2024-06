Escursionista sudamericano scivola nella riserva di Capo Gallo e resta bloccato tra i massi: salvato

Soccorsi

La centrale del 118 ha chiesto l’intervento del soccorso alpino ma poi ha richiesto anche l’ausilio dell’elicottero del 118

Intervento congiunto di soccorso alpino e speleologico siciliano, 118 e 82° Csar dell’aeronautica militare per recuperare un escursionista sudamericano infortunato nella riserva di Capo Gallo (Palermo). L’uomo, un uruguayano di 28 anni, stava compiendo un’escursione percorrendo da solo il sentiero dal lato di Barcarello. Arrivato a Malpasso, un tratto di scogliera particolarmente impervio sotto una parete a strapiombo sul mare, è scivolato per 40 metri riportando diverse ferite e rimanendo bloccato tra i massi. Col cellulare è riuscito a lanciare l’allarme alla centrale del numero unico di emergenza 112 fornendo indicazioni generiche sul luogo in cui si trovava.