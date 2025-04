Estortore col “cavallo di ritorno” a soli 15 anni attraverso Instagram, la “gioventù bruciata” di Palermo

il caso

Uno in manette, l'altro coetaneo denunciato: la vittima ha denunciato e all'appuntamento si è presentata la polizia

Polizia ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un 15enne palermitano ed denunciato un coetaneo, entrambi ritenuti responsabili del reato di tentata estorsione attraverso il più classico “cavallo di ritorno”.

Nei giorni scorsi, un uomo si è recato negli Uffici del Commissariato di Porta Nuova a Palermo, per segnalare di essere stato contattato su un suo profilo instagram da un individuo il quale, con insistenza, gli richiedeva un suo contatto telefonico, riferendogli altresì che sarebbe servito per riottenere la sua autovettura rubata l’8 aprile. L’uomo aveva già sporto regolare denuncia.

Proprio durante la sua permanenza negli Uffici di polizia, l’uomo riceveva un nuovo messaggio dal medesimo profilo, ma questa volta a gestire le interlocuzioni tra i due sono stati i poliziotti che hanno ricevuto una richiesta di 1.500 euro per avere restituita la vettura rubata. Sono stati avviati gli accertamenti per identificare i sospettati.

Dopo numerosi dialoghi – volti a contrattare la somma di denaro richiesta così da rendere la trattativa veritiera agli occhi degli estortori – dall’iniziale somma di 1.500 euro, venivano pattuite “sole” 1.000 euro per la restituzione della vettura, e dopo essere riusciti a dare un’identità all’autore (tramite il suo profilo instagram) del “Cavallo di ritorno”, i poliziotti hanno anche stabilito un punto di incontro per la consegna del denaro.