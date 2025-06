Ex Blutec, avviati i lavori di ristrutturazione per il sito di Termini Imerese

Aziende

Sono ufficialmente partiti oggi i lavori di ristrutturazione dello stabilimento ex Blutec di Termini Imerese (Palermo), nell’ambito del progetto avviato dalla Pelligra Holding, guidata da Ross Pelligra, insieme a Gaetano Nicolosi e Sebastiano Caggia. A renderlo noto sono Fim, Fiom e Uilm che riferiscono di un incontro tra i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali, finalizzato a fare il punto sulla situazione e sui prossimi step. “Il cronoprogramma è già in fase operativa – spiegano Alfonso Morreale, Roberto Mastrosimone ed Enzo Comella – con le visite mediche previste per i primi dieci lavoratori che entreranno in servizio nei prossimi giorni. A seguire, partiranno corsi di formazione e verifiche tecniche per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti. Alle attività parteciperanno anche ditte esterne”.“Da parte dell’azienda – concludono le organizzazioni sindacali – abbiamo ricevuto rassicurazioni sulla volontà di procedere con la massima rapidità. Il sindacato continuerà a vigilare affinché tutto si svolga in maniera trasparente, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi dei lavoratori”.

