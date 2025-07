Ex vice brigadiere più che centenario festeggiato a Bagheria

Arma

Nato a Formia nel 1921, il vice brigadiere Pietro Di Russo ha vissuto da carabiniere i più significativi eventi storici dell’ultimo secolo. A Bagheria, il militare, che negli anni Quaranta del secolo scorso ha prestato servizio da carabiniere, ha festeggiato, il suo 104esimo compleanno insieme ai colleghi, accolti con sincera emozione presso la sua abitazione, nonché circondato dall’affetto dei suoi familiari.

Il colonnello Giulio Modesti, comandante del gruppo di Monreale, con il maggiore Pietro Calabrò, comandante della compagnia di Bagheria, ha letto una lettera di auguri inviata dal comandante generale dell’arma dei carabinieri, generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, consegnando al vice brigadiere Pietro Di Russo, una giberna in cristallo. Durante l’incontro, il festeggiato ha condiviso con profonda commozione alcuni ricordi della sua carriera da carabiniere, ripercorrendo con commozione gli episodi più significativi che hanno segnato il suo cammino umano e professionale all’interno dell’Arma. Ha inoltre rievocato, con un tono carico di nostalgia, diversi aneddoti del passato che conserva con particolare affetto, richiamando l’attenzione e l’interesse di tutti i presenti; immutato l’orgoglio e incrollabile la dedizione del vice brigadiere Pietro Di Russo, che a 104 anni, continua a portare nel cuore l’uniforme dell’Arma, dimostrando che la passione per i Carabinieri non conosce età né tempo.

