Federico Capraro, l’artista che dipinge il surf: mostra alla Vucciria di Palermo

Nel cuore pulsante della Vucciria, a Palermo, nello spazio al Ciwara, dove si suona musica africana e si mangia cibo senegalese, l’artista palermitano Federico Capraro, espone le sue opere, fino al 28 settembre, sull’arte del surf. Da Capraro, dipinge il surf e il mondo che lo circonda. I quindici quadri esposti sono stati selezionati dalla sua ampia produzione. Nei dipinti la profonda relazione tra quello che ama: arte, surf e musica. Così sente vibrare l’anima e trova ispirazione. Il surf come espressione artistica, una danza al ritmo delle onde del mare. Dalla Sicilia al Senegal, dal Marocco allo Sri Lanka fino a Bali, fino alle coste atlantiche d’Europa. Sono molteplici e differenti le ambientazioni delle sue opere ma ovunque l’irripetibilità dell’acquerello riflette l’irripetibilità di un’onda. Il surf, non inteso come sport, rappresenta un pretesto per esplorare alcuni concetti chiave della sua visione: il rapporto unico e privilegiato con la natura e i suoi elementi fondamentali. L’ingresso alla mostra è libero. L’esposizione si concluderà domenica prossima col concerto di musica africana dei Doudou Group, in programma alle 20.30.

