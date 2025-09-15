Fermato il presunto assassino di Stefano Gaglio: è il cognato, ma è giallo sul movente

palermo

Il magazziniere ucciso a colpi di pistola davanti la farmaci di Borgo Nuovo dove lavorava

Si stringe il cerchio sull’omicidio di Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere della farmacia Sacro Cuore in piazza Principe di Camporeale, assassinato questa mattina con quattro colpi di pistola alla schiena proprio davanti al luogo di lavoro.

Fermato il cognato come principale sospettato

Gli investigatori della Squadra mobile hanno fermato come principale sospettato il cognato della vittima. L’ipotesi dei rapporti familiari difficili trova conferma nelle testimonianze di chi ha visto alterchi precedenti alla sparatoria. L’uomo, descritto come un sessantenne con capelli brizzolati e corporatura esile, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre attendeva Gaglio fuori dalla farmacia, sparando non appena la vittima ha parcheggiato lo scooter, per poi fuggire.

Un uomo rispettato e amato

Gaglio, originario del quartiere Noce e residente nel Cruillas, era noto per la sua integrità. Sposato e padre di due figli, lavorava da 17 anni nella stessa farmacia e godeva della stima di colleghi e residenti. Le autorità escludono la pista della rapina e ritengono che il delitto sia scaturito da motivi personali e familiari.

Indagini in corso