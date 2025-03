Ferrovie, Aricò: «Dal 25 aprile aumentano i treni che fermano a Sferracavallo» 

Trasporti

"Tra Regione e Trenitalia sinergia che arricchisce il servizio"

«L’impegno del governo Schifani per potenziare il servizio ferroviario continua e ottiene un nuovo importante risultato, grazie alla collaborazione tra Regione Siciliana e Trenitalia, che ringrazio per la disponibilità dimostrata. Dal prossimo 25 aprile il numero dei treni che fermeranno alla stazione di Sferracavallo, vicino a Palermo, passeranno da 41 a 67. Un aumento consistente che va incontro alle esigenze di mobilità di cittadini e turisti verso la località marinara, specialmente in vista della stagione estiva». Lo dice l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò.«È una crescita – ha aggiunto l’assessore – che conferma la validità e l’efficienza di un collegamento sempre più utilizzato e gradito dai viaggiatori. Con Trenitalia stiamo lavorando per ulteriori miglioramenti dell’offerta di trasporto per i pendolari che quotidianamente usano il passante ferroviario di Palermo. Per questo, da oggi il treno regionale 23474 si fermerà anche a Palermo Francia e Palermo De Gasperi».

