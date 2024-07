Festino santa Rosalia a Palermo, attese oltre 300mila persone

Celebrazioni

Carro partirà da palazzo Normanni. Esibizione de "il Volo"

Tutto pronto per il festino di santa Rosalia, – che celebra il ritrovamento dei resti su monte Pellegrino poi portati in processione – diventata patrona di Palermo dopo aver liberato la città dalla peste, che quest’anno vede la sua 400esima edizione e dove è previsto un afflusso di oltre 300 mila persone. Il carro trionfale partirà dal piazzale di palazzo dei Normanni alle 21 per arrivare ore dopo sul lungomare da porta Felice dove palermitani e turisti assisteranno agli straordinari giochi di fuoco che partiranno dalle barche a largo. Su un secondo carro si esibiranno gli artisti.