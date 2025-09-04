Fidanzati litigano fuori dalla caserma dei carabinieri, i militari provano a riportare la pace ma i due li aggrediscono a calci e morsi

Palermo

Follia in corso Calatafimi a Palermo. La coppia arrestata

Attimi di follia in corso Calatafimi, a Palermo, dove i carabinieri hanno arrestato una coppia per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni personali. Le manette sono scattate ai polsi di un 34enne e di una 35enne, entrambi già noti alle forze di polizia.

I militari erano stati attirati dalle grida provenienti dall’esterno della caserma, dove una coppia di fidanzati, tra urla e spintoni, era intenta a litigare. Intervenuti per riportare la calma tra gli “innamorati”, i carabinieri sono diventati, invece, bersaglio della rabbia dei due.