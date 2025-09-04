Palermo
Fidanzati litigano fuori dalla caserma dei carabinieri, i militari provano a riportare la pace ma i due li aggrediscono a calci e morsi
Follia in corso Calatafimi a Palermo. La coppia arrestata
Attimi di follia in corso Calatafimi, a Palermo, dove i carabinieri hanno arrestato una coppia per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni personali. Le manette sono scattate ai polsi di un 34enne e di una 35enne, entrambi già noti alle forze di polizia.
I militari erano stati attirati dalle grida provenienti dall’esterno della caserma, dove una coppia di fidanzati, tra urla e spintoni, era intenta a litigare. Intervenuti per riportare la calma tra gli “innamorati”, i carabinieri sono diventati, invece, bersaglio della rabbia dei due.
Sono stati raggiunti prima da insulti e offese e subito dopo da una raffica di calci, pugni e morsi. Grazie anche all’arrivo di una volante della Polizia, la coppia è stata bloccata. Per la 35enne, in forte stato di agitazione dovuto probabilmente all’assunzione di droghe, sono state necessarie le cure del personale del 118 per riportarla alla calma. Il gip ha convalidato entrambi gli arresti.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA