Follia a Palermo: in due su uno scooter lanciano pietra in testa a una donna che passeggia

il caso

Ferita è stata trasportata al pronto soccorso del policlinico

Una donna di circa 40 anni è stata ferita, mentre passeggiava in Piazza Marina a Palermo, da due giovani, a bordo di uno scooter che le hanno scagliato una pietra che l’ha colpita alla testa. I due ragazzi, subito dopo l’aggressione, sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce.La vittima, sotto choc e con una ferita sanguinante, è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Palermo, dove le è stata diagnosticata una lesione guaribile in dieci giorni. Le sue condizioni non sono gravi. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona per cercare di identificare i responsabili dell’aggressione.

