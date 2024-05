Fondi Fsc, dalla riqualificazione delle Terme alla bonifica dell’amianto tra interventi previsti in Sicilia

Stanziamenti

L'accordo firmato a Palermo alla presenza del premier Giorgia Meloni

“Novanta milioni per le terme di Sciacca ed Acireale attraverso i fondi Fsc”. Lo rende noto l’assessore alle Attività Produttive della Regione siciliana, Edy Tamajo, il giorno della firma dell’Accordo. Il documento è stato firmato nel pomeriggio nel corso di una cerimonia al teatro Massimo di Palermo, dal primo ministro Giorgia Meloni e dal governatore dell’Isola Renato Schifani. “Abbiamo proposto l’attivazione dell’iniziativa “Competitività Sicilia Plus”. L’iniziativa rende disponibili agevolazioni in forma di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, da destinare alle imprese operanti in Sicilia. L’iniziativa ha una dotazione finanziaria di 330 milioni di euro a valere su risorse finanziarie FSC 2021/2027 e si ripartisce su sei interventi.

Uno di questi è proprio la riqualificazione dei complessi termali di Sciacca ed Acireale”, continua Tamajo, sottolineando: “Il governo Schifani, al fine di favorire la valorizzazione del patrimonio pubblico sotto utilizzato, prevede di effettuare la riqualificazione dei complessi termali di Acireale e Sciacca. I due complessi, necessitano di lavori urgenti di riqualificazione per poter essere reinseriti nel circuito termale arricchendo e diversificando l’offerta turistica siciliana. Per troppi anni, le storiche terme di Sciacca e Acireale sono state chiuse, privando i nostri territori di preziose risorse culturali, economiche e turistiche. È ora di ridare vita a questi gioielli, restituendoli alle comunità e valorizzando le potenzialità di queste straordinarie strutture termali”.