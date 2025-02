Frana a Corleone: evacuate due palazzine con nove famiglie

Nel Palermitano

A causa di una frana a Corleone si stanno evacuando due palazzine con nove famiglie. Lo smottamento ha provocato la decisione dell’amministrazione comunale, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale, dopo un sopralluogo avvenuto in zona San Marco dove insistono diverse case popolari. Da oggi sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco per i sopralluoghi e per verificare l’entità del movimento franoso che si è esteso anche a causa delle piogge delle ultime settimane.

«Le palazzine hanno subito dei movimenti che non pregiudicano la loro stabilità da un punto di vista strutturale. In caso di fenomeni sismici i vigili del fuoco non hanno garantito la stabilità. Per questo si è deciso lo sgombero. Le 29 persone sono state accolte in un primo momento nell’aula consiliare dove qui abbiamo dato un primo sostegno. Abbiamo contattato alcune strutture ricettive che accoglieranno le famiglie». Lo dice il sindaco di Corleone Walter Rà che insieme ai vigili del fuoco sta seguendo quanto successo in contrada San Marco.