La convocazione è arrivata. I probiviri di Fratelli d’Italia sono pronti ad ascoltare l’assessora regionale al Turismo, Elvira Amata, e il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, coinvolti nell’indagine della procura di Palermo per corruzione. La chiamata dei “giudici” del partito non è una sorpresa per i due meloniani. Sono stati Galvagno e Amata, di loro iniziativa, a inviare le informative della guardia di finanza. Un gesto che è stato apprezzato dal commissario in Sicilia, Luca Sbardella.

Le posizioni processuali dei due politici sono differenti. L’inchiesta nei confronti dell’assessora è stata già chiusa. La procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini ad Amata e Marcella Cannariato, la moglie di Tommaso Dragotto (patron di Sicily by Car). Le due, secondo la tesi della procura, avrebbero stretto un accordo corruttivo. Amata quindi ha accesso a tutto il fascicolo. Non è così per Galvagno, la cui indagine per due episodi di corruzione e per peculato è ancora in corso. Il presidente dell’Ars, infatti, nella missiva ai probiviri FdI aveva annunciato che avrebbe integrato la documentazione quando ne sarebbe entrato in possesso.

L’udienza dai giudici del partito dovrebbe essere stata fissata per la prossima settimana. Comunque entro luglio.