Fuga di gas a Palermo: rete di distribuzione in via di riparazione

Lavori

Già eseguite le riparazioni di alcuni raccordi delle tubazioni, mettendo in sicurezza la zona e scongiurando qualsiasi pericolo

Gli operatori del pronto intervento gas di Amg Energia sono al lavoro in via del Pellicano, a Bonagia a Palermo per bloccare una dispersione di gas. Gli operatori di Amg Energia hanno effettuato le prime attività già due giorni fa. Hanno già eseguito le riparazioni di alcuni raccordi delle tubazioni, mettendo in sicurezza la zona e scongiurando qualsiasi pericolo. La situazione è stata tenuta sotto controllo attraverso continui monitoraggi dei livelli di concentrazione di metano dai fori di ispezione effettuati nell’asfalto.