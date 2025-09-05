Funzionario “infedele” del Tar Sicilia licenziato: ha incasso i soldi versati per i ricorsi amministrativi

il provvedimento

Due le indagini avviate: una della procura ordinaria e l'altra della Corte dei Conti

Il funzionario amministrativo più anziano del Tar Sicilia, Mauro Basile, un punto di riferimento per magistrati, avvocati e colleghi, è stato licenziato perché sospettato di avere trafugato i soldi pagati da chi presentava ricorso ai giudici amministrativi, una cifra che può variare da 300 a 6.000 euro in base all’importo della causa in discussione. Una prima stima dell’importo sottratto sarebbe di oltre 100mila euro. Lo scrive Repubblica Palermo.

Nei suoi confronti è scattato un procedimento disciplinare, e il verdetto è arrivato nel giro di pochi mesi: Basile è stato licenziato. Adesso, ci sono due indagini in corso condotte da due procure, quelle distrettuale e quella della Corte dei Conti. I magistrati hanno incaricato i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo di ricostruire il «modus operandi» del funzionario accusato di infedeltà.

L’accusa